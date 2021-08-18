У Хмельницькому напередодні вирувала негода: потужний вітер валив дерева, випав град, вулиці міста затопило.

Хмельницький затопило після потужної зливи. У місті подекуди почалися проблеми з електрикою та транспортом, вітер повалив дерева, було затоплено вулиці та будинки.

За даними місцевого видання "Є", негода розпочалася близько 17 години й вже незабаром перетворила деякі вулиці міста на річки. Наслідки сильного дощу хмельничани одразу ж почали публікувати на сторінках соцмереж.

Як повідомляється, подекуди злива супроводжувалася градом та шквальним вітром. Зокрема, сильно затопило частину вулиці Панаса Мирного на Озерній. На відрізку вулиці поруч з озером вода повністю заповнила дорогу й потоком стікала прямо у водойму.

Близько шостої вечора, після другої "серії" зливи, перестали працювати світлофори на перехресті вулиць Подільської та Соборної. Традиційно, "попливла" вулиця Вайсера, повідомляє "Поділля News".

За даними ДСНС України, 17-18 серпня Хмельницькому внаслідок ускладнення погодних умов було підтоплено 5 підвалів житлових будинків та повалено 16 дерев.

"Підрозділами ДСНС відкачано понад 2 тис. м3 води, повалені дерева розпилено та прибрано. Роботи завершено", - повідомили у відомстві.

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Автор: Катерина Лиманська