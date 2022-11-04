За прогнозом синоптика, похолодання буде у другій декаді листопада.

Народний синоптик Стас Щедрін приголомшив прогнозом погоди в Україні на листопад 2022. Він не відкидає, що незабаром може випасти сніг.

Як каже погодний експерт, морози сягатимуть -4 градусі вдень. Про це повідомляє ТСН.

Крім того, Україну можуть накрити хуртовини, навіть південні області не стануть винятком.

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"Вже незабаром в Україні може сильно захурделити. У другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як не дивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини та морози до -2-4 градусів вдень", - заявляє Щедрін.

Якою буде зима в Україні: прогноз синоптиків

Раніше керівниця відділу клімату ГО "Екодія" Євгенія Засядько розповіла, що через зміни клімату холодний період у зимові місяці буде скорочуватись.

Своєю чергою, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух прогнозує теплу зиму.

Ймовірність суворої зими в Україні із затяжними морозами мінімальна, заявляв директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Та, незважаючи на це, низка ЗМІ постійно пише про те, що на Україну чекає холодна зима. Й ці прогнози навряд чи справдяться.

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