У Новій Шотландії через небувалий снігопад довелося закрити школи і скасувати безліч рейсів.

Небезпечна зимова хуртовина буквально паралізувала нову Шотландію в Канаді. Як повідомляє The Watchers, рекордний снігопад у багатьох районах перевищив 80 см, що призвело до оголошення надзвичайної ситуації.

Як повідомляється, Нова Шотландія зіткнулася з небезпечними зимовими умовами. Цей значний снігопад, один з найсильніших за 20 років, був викликаний незвичайною штормовою системою.

Хуртовина в поєднанні з сильними поривами вітру зробила поїздки надзвичайно небезпечними, тому місцева влада закликала людей залишатися вдома і утриматися від поїздок.

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Згідно з неофіційними даними, в Сіднеї випало 150 см снігу, а в Галіфаксі - від 40 до 50 см. Для аеропорту Галіфакса це найбільша кількість снігу з 1960 року, коли почався облік. Якщо кількість снігопадів у Сіднеї підтвердиться, це буде найбільший дво-і триденний снігопад у місті з тих пір, як тут почалися записи погоди наприкінці 1800-х років.

Через негоду довелося затримати або скасувати безліч рейсів, закрити школи і міські установи.

Поки Канаду засипає снігом-в Чилі вибухнули масштабні лісові пожежі. Вже відомо про 112 загиблих в результаті стихії і ще 200 осіб зникли безвісти. Щонайменше 1600 людей залишилися без даху над головою так як вогонь перекинувся на житлові будинки.

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