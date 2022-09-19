Учорашні зливи, грози та шквальні пориви вітру призвели до повного знеструмлення в області 125 населених пунктів та 189 часткового.

На Київщині через негоду знеструмлено 121 населений пункт.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що 18 вересня в області через зливи, грози та шквальні пориви вітру до 20 м/с було знеструмлено 125 населених пунктів повністю та 189 - частково. Пошкоджено 150 ЛЕП та 2612 трансформаторних підстанцій.

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Найбільше через негоду постраждали Богуславcький, Бориспільський, Васильківський та Переяслав-Хмельницький енерговузли.

Станом на 08:30 19 вересня електромонтери вже встигли повернути світло для понад 60 тисяч родин у 72 населених пунктах, що знеструмлювалися повністю та у 121 - частково.

Залишаються знеструмленими 53 населених пункти повністю та 68 - частково. Через грозу та пориви вітру знеструмлені 40 ЛЕП повністю та 27 - частково, 809 трансформаторних підстанцій.

Енергетики продовжують працювати в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло.

Негода в Україні

Як повідомляв Погода УНІАН, вчора Україною прокотилася негода. Зокрема, через погіршення погоди на Сумщині загинула одна людина, ще вісім отримали травми. У місті Буринь десятки приватних будинків залишились без даху, у кількох - зруйновані стіни. Пошкоджено АЗС та ряд нежитлових приміщень та автомобілів, пошкоджено лінію електропередач. У електропідстанцію влучила блискавка.

Також від негоди постраждала Хмельниччина. Там внаслідок погіршених погодних умов було повалено дерева, які падали на проїжджу частину дороги, тротуари, обривали електролінії, а подекуди падали й на автомобілі та домоволодіння.

Тим часом, як повідомляв Погода УНІАН, на сьогодні майже по всій Україні оголосили штормове попередження. За даними Укргідрометцентру, 19 вересня в Україні, крім півдня, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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