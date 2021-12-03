Водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань.

Увечері 3 грудня, з утриманням 4 грудня на дорогах столиці очікується ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

Читайте такожВ Укргідрометцентрі склали прогноз на грудень: якої погоди чекатиПро це попереджає прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, а водіям радять дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань.

"Також нагадуємо водіям, що у період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають дорожникам, евакуюють", - наголосили у КМДА.

Нагадаємо, як свідчить Погода УНІАН, до кінця тижня в Україні пройдуть дощі, мокрий сніг, а місцями - просто сніг. Опади очікуються в суботу на південному сході, а в неділю, 5 грудня, на заході та місцями півночі країни. Одночасно з цим продовжить знижуватися температура.

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Автор: Інна Андаліцька