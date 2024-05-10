Уже в другій половині поточного року настане Ла-Нінья, під час якого температура на Землі знижується.

Явище Ель-Ніньо закінчиться до червня, а Ла-Нінья очікується вже в другій половині поточного року.

Як пише Reuters, ймовірність того, що Ла-Нінья розпочнеться в період з червня по серпень, становить 49%, а в липні-вересні ця ймовірність зростає до 69%.

Як повідомляється, цикл між погодними умовами, який може спричинити лісові пожежі, тропічні циклони та тривалі посухи, життєво важливий для фермерів у всьому світі.

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Наприклад, у Латинській Америці ці явища завдали шкоди пшениці, сої та кукурудзі, а також вдарили по регіональній економіці, яка сильно залежить від сільського господарства.

Спекотна і суха погода в Азії під час Ель-Ніньо минулого року змусила Індію - провідного постачальника рису - обмежити експорт після мусонів. А виробництво пшениці в Австралії - другому експортері у світі - постраждало. Водночас рясні дощі поліпшили перспективи сільськогосподарського виробництва в Аргентині та на південних рівнинах США.

Зміна Ель-Ніньо на Ла-Нінья - у чому суть

Повний погодний режим, що включає Ель-Ніньо, Ла-Нінья і нейтральну фазу, зазвичай триває від двох до семи років.

Експерти попереджають, що латиноамериканські країни мають бути у стані підвищеної готовності, оскільки швидкий перехід до Ла-Нінья цього разу може залишити населенню та врожаям мало часу на відновлення.

Очікується, що Ла-Нінья вплине на виробництво пшениці та кукурудзи в США, а також на виробництво сої, ячменю, пшениці та кукурудзи в Латинській Америці, включно з Бразилією, Аргентиною та Уругваєм.

Цей погодний феномен пов'язаний із тривалими посухами в усьому американському регіоні, що спричиняють низьку якість врожаю і падіння середньої врожайності, що ще більше поглиблює глобальні проблеми з поставками продуктів.

У роки, коли спостерігається "Ель-Ніньо", над аномально теплою океанічною поверхнею утворюється потужний циклон, який приносить тепле вологе повітря з тропіків на американський континент.

У роки "Ла-Нінья", навпаки, формується потужний антициклон, у системі циркуляції якого на американський континент надходить холодне арктичне повітря. Завдяки тому, що Земля обертається навколо своєї осі, ці повітряні маси рухаються із заходу на схід, змінюючись на своєму шляху, і зрештою потрапляють до Атлантики та Європи.

Під час "Ель-Ніньо" температура повітря на Землі стає вищою, а під час "Ла-Нінья" знижується.

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