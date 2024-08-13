Тільки післязавтра ситуація з магнітним полем Землі стабілізується.

На Землі почалася сильна магнітна буря, яка може вплинути на стан здоров'я деяких людей.

"Уважно. Сьогодні - магнітні бурі, ймовірні головний біль, мігрені, загострення судинних недуг", - про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

Завтра, за її даними, ще буде активно, а вже 15 серпня магнітне поле врівноважиться.

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Магнітна буря 13 серпня - що відомо

Магнітна буря на Землі розпочалася 12 серпня, коли одразу кілька сонячних спалахів досягли нашої планети.

Як повідомляє The Watchers, потужність магнітної бурі досягла класу G3, що означає сильна геомагнітна буря. Магнітні бурі подібної сили можуть спричиняти збої напруги та хибні спрацьовування в захисних пристроях. Космічні апарати можуть відчувати проблеми з орієнтацією, а GPS-навігація може періодично порушуватися.

Минулої ночі через магнітну бурю червоне полярне сяйво спостерігалося далеко на півдні, аж до Невади в США.

Очікується, що сонячна активність до 14 серпня буде на помірному рівні.

Як магнітні бурі впливають на людину?

Під час геомагнітних збурень багато людей можуть відчувати головні болі, стомлюваність, зниження працездатності і навіть загострення хронічних захворювань. Вважається, що зміни в магнітному полі Землі можуть порушувати біоритми і впливати на нервову систему.

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