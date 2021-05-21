У горах все ще тримається низька температура.

Сьогодні, 21 травня, високогір'я Карпат все ще засніжене.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер північний, північно-західній 5-6 м/с. Температура повітря -1°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 21 травня: дані Погоди УНІАН

У п'ятницю, 21 травня, дощі практично повністю залишать Україну. Невеликі опади можливі тільки на Одещині і Миколаєві. Температура коливатиметься на рівні +17°...+23°.

У Києві - хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +8°, вдень +19°.

У Львові в п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі +9°, вдень +18°.

В Одесі - хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі +11°, вдень +18°.

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Автор: Олена Пилипчак