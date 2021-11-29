Поштовхи відчувалися також в Еквадорі, Колумбії та Бразилії.

Землетрус з попередньою магнітудою 7,5 стався в Північному Перу. В результаті стихії пошкоджені деякі будівлі, а дороги виявилися заблоковані уламками.

Про це повідомляє abcNEWS.

За даними видання, хоч землетрус був надзвичайно сильним, він був глибоким - 112 кілометрів - що зазвичай знижує ймовірність пошкоджень і жертв.

Як повідомляється, в результаті землетрусу обвалилася частина церкви 16 століття, три людини отримали легкі поранення.

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Каміння заблокувало кілька автомагістралей в регіонах Амазонки та Кахамарка, а поштовхи відчувалися майже за 800 кілометрів від столиці Ліми, де деякі люди в паніці вибігали зі своїх будинків.

Також частково була пошкоджена церква в сусідньому Еквадорі. Тремор відчувався також в деяких частинах Колумбії та Бразилії.

За оцінками, 27000 людей відчули сильне тремтіння, повідомляє The Watchers. Відзначається, що населення постраждалого регіону проживає в спорудах, які дуже вразливі до землетрусів.

Нагадаємо, що землетруси звичайні в Перу. Країна входить в Тихоокеанське вогняне кільце, де відбувається 85% сейсмічної активності планети.

Як повідомлялося, на початку листопада у центральній частині Туреччини стався сильний землетрус магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера.

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Автор: Катерина Лиманська