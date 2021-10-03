Лава почала витікати зі ще одного жерла.

Влада просить жителів частини іспанського острова Ла Пальма, що належить до Канарських островів, обмежити час перебування на відкритому повітрі, оскільки вулкан Кумбре-В'єха знову вивергає розпечену лаву і густі хмари чорного диму.

Про це повідомляє Reuters.

Людям радять уникати тривалого перебування на вулиці, а вразливі групи, зокрема, дітей і літніх людей, просять залишатися вдома.

Водночас екстрені служби скасували наказ залишатися вдома, що діяв в Лос-Льянос-де-Арідане, Ель-Пасо і районах Тасакорте, розташованих біля вулкана, адже показники якості повітря там покращилися.

Вулкан Кумбре-В'єха на острові Ла Пальма (Канарські острови, Іспанія) почав вивергатися 19 вересня 2021 року. Виверження знищило понад сотню будівель, з 83 000 жителів острова було евакуйовано принаймні 6 000 людей.

У п'ятницю, 1 жовтня, лава почала витікати зі ще одного жерла вулкана, яке Канарський інститут вулканології назвав новим вогнищем виверження.

Як заявив на прес-конференції голова комітету з реагування Мігель Анхель Моркуенде, вулкан переживає "інтенсивну активність". При цьому велика частина острова продовжує жити звичайним життям.

"Вулкан торкнувся менш як 8% острова. Решта веде нормальний спосіб життя", - сказав експерт.

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Автор: Катерина Комолова