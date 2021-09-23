На Канарських островах продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха.

На острові Ла-Пальма продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха, однак за останні дні його активність збільшилася.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, на Кумбрі-в'єха збільшилася амплітуда поштовхів, що вказує на зростання інтенсивності

Активність вулкана ще більше посилилася 22 вересня з появою великої кількості попелу в атмосфері. Рівень шуму від виверження також збільшився.

За даними видання, фонтани лави як і раніше інтенсивні і досягають висоти декількох сотень метрів.

До теперішнього часу зруйновано не менше 185 будівель, евакуйовано понад 5700 осіб.

Виверження вулкана на Канарах: що відомо

У неділю, 19 вересня, на іспанському острові Ла-Пальма, який входить до складу Канарського архіпелагу, почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха.

Читайте такожВище, ніж будь-коли: найактивніший вулкан Європи рекордно підрісЗа даними Volcano Discovery, лавові потоки вже перетнули одне з шосе, що ускладнює проїзд транспортних засобів. Аеропорт Ла-Пальма також був закритий в перші години після виверження, оскільки шлейфи попелу зменшували видимість, але пізніше відновив свою роботу.

За словами вулканолога з іспанського географічного інституту Ставроса Мелетлідіса, виверження "відкрило" п'ять тріщин на схилі гори. Він зазначив, що не знає, як довго триватиме виверження.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Автор: Катерина Лиманська