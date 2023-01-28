Через негоду заборонили рух вантажівок. Обмеження триватимуть до 13:00 неділі, 29 січня.

На трасі Одеса-Рені через негоду та ДТП утворився 15-кілометровий затор. Влада була вимушена заборонити рух вантажівок. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

"Тимчасове перекриття руху для великовантажних транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест). Рух тимчасово перекривається у зв'язку з погіршенням погодних умов (інтенсивний мокрий сніг та дощ), з метою недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів", - йдеться у повідомленні.

Обмеження набувають чинності з 13:00 28 січня по 13:00 неділі, 29 січня.

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Повідомляється, що з учорашнього вечора тривають роботи з оброблення дорожнього покриття протиожеледними матеріалами.

Загалом на автодорогах Одеської області наразі працює 71 одиниця техніки та 85 працівників.

"Станом на 12:00 проїзд автодорогами Одеської області забезпечено, окрім автомобільної дороги М-15 Одеса-Рені", - повідомили у службі.

На цій трасі ускладнено рух у зв'язку з великим транспортним потоком великовантажних засобів, а також дорожньо-транспортною пригодою, що сталася на 182 кілометрі цієї дороги, внаслідок чого утворився затор до 15 кілометрів в обох напрямках біля с. Кирнички.

Водіїв просять враховувати погодні умови та планувати свої маршрути заздалегідь, за можливості не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані.

Також йдеться про те, що місцями на автодорогах Одеської області можливе утворення ожеледиці, у зв'язку з коливаннями температури від -3°С до +1°С.

В сусідніх районах Молдови та Румунії спостерігається схожа ситуація. Через заметілі ускледнений рух автомобільними дорогами. Введено підвищений рівень небезпеки.

Погода в Україні – останні новини

Протягом вихідних погоду в Україні визначатиме антициклон. У більшості областей переважатиме суха погода, а температура місцями буде вищою за кліматичну норми на 3-5 градусів.

На початку нового тижня в Україні очікується зміна погоди. Зокрема, побільшає опадів – сніг та мокрий сніг випадатимуть періодично, ситуація на дорогах ускладниться.

Між тим на Закарпатті посеред зими почалося цвітіння рослин. Підсніжники квітнуть на клумбах і в лісі. Також квітнути почала мати-й-мачуха, ліщина, нарциси, іриси та тюльпани, а на багатьох деревах вже набубнявили бруньки. Усе через аномально теплу погоду.

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