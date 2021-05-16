Вже завтра в Україні почнуться дощі з грозами та температура знизиться до +17°...+22°, а на сході буде тепло - до +29°.

Тиждень в Україні почнеться з дощів та гроз.

Про це у Facebook розказала синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у понеділок в Україну прийде циклон, який принесе дощі, часом грози й зниження температури повітря.

"Температура повітря коливатиметься завтра вдень у межах +17°...+22° градусів. А ось у східній частині, на Півдні, окрім Одещини, на Дніпропетровщині та Сумщині ще побуде літо, +23°...+29°", - зазначила Діденко.

Читайте такожЗавтра частину України поб'є градом: рятувальники попереджають про негоду

За даними синоптика, завтра опади найбільш ймовірні у північних, центральних областях, також на Одещині та Миколаївщині. Східна частина та більшість західних областей потраплять у переважно суху погоду. Похолодання найбільше торкнеться смуги від Київщини до Одещини.

Погода у Києві

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра у столиці Україні піде дощ, також очікується невелике похолодання,

"Вдень десь +18°...+20°", зазначила синоптик.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська