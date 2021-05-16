Тиждень в Україні почнеться з дощів та гроз.
Про це у Facebook розказала синоптик Наталка Діденко.
За її словами, у понеділок в Україну прийде циклон, який принесе дощі, часом грози й зниження температури повітря.
"Температура повітря коливатиметься завтра вдень у межах +17°...+22° градусів. А ось у східній частині, на Півдні, окрім Одещини, на Дніпропетровщині та Сумщині ще побуде літо, +23°...+29°", - зазначила Діденко.
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За даними синоптика, завтра опади найбільш ймовірні у північних, центральних областях, також на Одещині та Миколаївщині. Східна частина та більшість західних областей потраплять у переважно суху погоду. Похолодання найбільше торкнеться смуги від Київщини до Одещини.
Погода у Києві
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра у столиці Україні піде дощ, також очікується невелике похолодання,
"Вдень десь +18°...+20°", зазначила синоптик.
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