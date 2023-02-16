Можливо, що до кінця сезону знаменитий каток в Оттаві так і не відкриють.

У канадській Оттаві закрили найбільший у світі каток Skateway з природним льодом через аномально теплу погоду, повідомляє The Washington Post.

Якщо каток так і залишиться закритим протягом сезону, який зазвичай триває з січня по березень, це буде перша зима за півстоліття, коли місцеві жителі залишаться без цієї зимової розваги.

Як повідомляється, унікальний каток може відкритися тільки при наявності льоду "хорошої якості" товщиною не менше 12 дюймів (30 сантиметрів - УНІАН). Щоб досягти таких умов, повинна бути від 10 до 14 днів поспіль температура від -20 до-10 за Цельсієм. Але станом на початок лютого лід на поверхні каналу був "небезпечно тонким".

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За словами вчених, до 2050-х років зими в Оттаві скоротяться на п'ять тижнів.

Аномальне тепло зірвало гірськолижний сезон в Європі

Як повідомляв УНІАН, Європа почала новий рік з рекордно високими температурами. Через це деякі гірськолижні курорти Європи змушені були закритися.

Зокрема, під удар потрапили такі популярні гірськолижні країни, як Німеччина, Франція, Швейцарія, Польща та Чехія.

Тим часом вчені говорять, що через глобальне потепління вже до кінця століття гірськолижний відпочинок в Європі в звичному вигляді припинить існування.

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