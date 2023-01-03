Аномально високі температури фіксують і в Україні.

Замість зазвичай дуже холодних грудня і січня погода стала неймовірно теплою, встановивши тисячі температурних рекордів на більшій частині європейського континенту.

Як повідомляє The watchers, на початку 2023 року від Іспанії та Франції до західної частини Росії температура була на 10-20 градусів вище за норму, а з 31 грудня по 2 січня були побиті тисячі температурних рекордів.

"Ми щойно спостерігали найтепліший січневий день у багатьох країнах Європи", - сказав шотландський метеоролог Скотт Дункан.

Відео дня

Як повідомляється, тільки 1 січня як мінімум в семи країнах спостерігалася найтепліша погода для цього місяця за всю історію спостережень.

У Латвії температура піднялася до +11,1, в Данії +12,6, в Литві - до +14,6, в Білорусі зафіксували +16,4, в Нідерландах +16,9, в Польщі було +19, а в Чехії повітря прогрілося до +19,6.

Польща пережила Історичні +19 градусів вночі 1 січня - температура, незвичайна навіть у літній час.

Того ж дня в Німеччині були побиті сотні рекордів, коли температура піднялася до +19,4.

Аномальна спека також охопила Австрію, а в Румунії температура перевищила + 20! Лише за 3 дні в Німеччині було побито 982 місячних рекорди. Кіпр був однією з найгарячіших країн Європи з колосальними +24,5.

Аномальний погода в Україні

В Україні також з початку року зареєстрували аномально високі температури. Як повідомляється, більшість станцій побили свої рекорди

2 січня у Львові було +14,9; у Рівному та Києві повітря прогрілося до +13,2; у Вінниці +13,1; у Конотопі було +8,6, а у Чернігові потеплішало до +10,3.

Нагадаємо, у Києві посеред зими почали цвісти сакури.

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