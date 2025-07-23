Вчені не можуть пояснити зростання льодовиків у Каракорумі.

Дивовижний знімок, зроблений з борту Міжнародної космічної станції, закарбував момент, коли три льодовики в гірському масиві Каракорум зливаються в один гігантський крижаний потік. Незважаючи на глобальне потепління і танення льодовиків по всьому світу, ці віддалені крижані утворення не тільки не втрачають маси, а й навіть нарощують її - і це ставить учених у глухий кут, пише Daily Galaxy.

На знімку видно льодовики Лолофонд, Терам Шехр і Сіачен, що зливаються в єдину крижану масу. Вони розташовані у важкодоступних і геополітично напружених районах, де сходяться кордони Індії, Пакистану, Китаю та Афганістану. Цей район відомий як "каракорумська аномалія".

У той час як більшість льодовиків по всьому світу стрімко зменшуються, льодовики в Каракорумі, навпаки, продовжують зростати. Причини цього поки що залишаються загадкою.

Відео дня

Як повідомляється, на відміну від глобального тренду танення льодовиків, масив Каракорум демонструє протилежну картину - тут льодовики збільшуються в розмірах. Вчені спостерігають цю тенденцію вже десятиліттями, але досі не знайшли точного пояснення. Є гіпотези, що на це впливає унікальний клімат регіону або те, що льодовики вкриті пилом і камінням, які можуть захищати лід від високих температур. Однак жодна з цих теорій поки що не визнана єдино вірною.

На опублікованому знімку також добре видно морени - смуги з каміння й опадів, що утворилися між льодовиками під час їхнього злиття.

Льодовики в гірському масиві Каракорум - що відомо

Льодовик Сіачен - не лише природне диво, а й символ конфлікту. Він носить титул найвисокогірнішого поля бою на Землі, отримавши це звання завдяки триваючому військовому протистоянню між Індією і Пакистаном. Обидві країни розміщують війська поблизу льодовика з 1984 року, і в цьому регіоні відбулося безліч сутичок, насамперед через його стратегічне положення. Екстремальні умови на цих висотах, де температура регулярно різко падає, забрали життя близько 2000 солдатів, більшість з яких загинули через сувору погоду, а не внаслідок бойових дій.

Крім стратегічного значення, льодовик Сіачен є важливим природним ресурсом. Він постачає водою безліч населених пунктів, а отже, збереження його обсягів вкрай важливе, особливо в умовах такої непередбачуваної поведінки.

Вас також можуть зацікавити новини: