Обмеження на дорогах та ускладнення роботи аеропортів: в Україні ліквідують наслідки негоди

Аеропорти, за винятком міст Вінниця та Чернівці, працюють у штатному режимі.

На низці трас обмежено рух вантажівок \ фото mvs.gov.ua

В даний час в Україні спостерігається місцями невеликий сніг, в Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецькій областях - невеликий дощ.

Читайте також Синоптик розповіла, коли українцям чекати на" серйозні " 25-градусні морозиПро це повідомляється на сайті ДСНС. Крім цього, за інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечений, за винятком обмеження руху на окремих ділянках.

Зокрема, обмежено рух вантажівок на таких ділянках доріг: у Київській області (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Полтавській (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Рівненській (М-06 Київ-Чоп), Житомирській (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель), Черкаській (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам'янка-Кам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь) та Чернігівській (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми).

На території Волинської області з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі Т-18-02 Маюничі-Шклинь між смт Торчин та селом Шклинь, а також вантажівок на автодорогах Т-03-02 Піща-Козин між Володимир-Волинським та селом Павлівка, Т-03-05 Нововолинськ-Михайлівка між селом Павлівка та смт Михайлівка, Т-03-03 Луцьк-Дубно.

На території Вінницької області з метою попередження заторів обмежено рух вантажівок та автобусів на ділянках доріг М-21 Виступовичі-Могилів-Подільський, Жмеринка, Могилів-Подільський та Р-36 Немирів-Могилів-Подільський село Лука Барська до Могилів-Подільського.

Для моніторингу ситуації на випадок ускладнення погодних умов та надання допомоги, в Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 6 одиниць техніки та 14 чоловік особового складу, передає ТСН.

Всього в місцях відстою і об'єктах сервісу знаходиться понад 2900 одиниць великовагового автотранспорту. На в'їздах до Києва ДСНС розгорнула 8 пунктів обігріву.

Підрозділи ДСНС відбуксирували 136 транспортних засобів (з них 11 карет швидкої допомоги та 9 автобусів) та надано допомогу 322 особам.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено понад 2240 осіб та 1750 одиниць техніки, у тому числі від Укравтодору 1972 особи та 1679 одиниць техніки, від ДСНС - 270 осіб та 74 одиниць техніки.

Рух залізничного транспорту забезпечено. Аеропорти, за винятком міст Вінниця та Чернівці, працюють у штатному режимі.

Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснюють міжвідомчі штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.

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