Найсильніше - магнітудою 4,6.

Близько 3:30 у понеділок, 6 лютого, в Румунії сталося п'ять землетрусів.

Як повідомляє місцеве видання Digi24, землетрус було зареєстровано на глибині 23 км поблизу Бухареста, Браїли, Брашова, Галаца, Плоєшті.

Пізніше в тому ж районі було зафіксовано чотири повторні поштовхи (афтершоки) магнітудою 2,6, 2,9, 2,7 і 2 . Ще три землетруси сталися на глибині 17 кілометрів (о 4:09, 4:13 і 5:01). П'ятий землетрус стався близько 5:26 на глибині 21 кілометр.

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За часом землетруси збіглися з землетрусом в Туреччині, однак, як пояснив генеральний директор Національного інституту досліджень і розвитку фізики Землі Костянтин Іонеску, між цими подіями немає зв'язку. Він також не виключив можливість повторних землетрусів.

"Цей район відомий як сейсмічно активний район з землетрусами глибиною до 20 кілометрів", – сказав директор INFP.

Минулого місяця в Румунії сталося шість землетрусів магнітудою від 2 до 4,6.

Землетрус у Туреччині

У понеділок, 6 лютого, в прикордонному районі Туреччини і Сирії стався землетрус магнітудою 7,8. Цей землетрус був найсильнішим у країні з 1939 року. Підземні поштовхи сьогодні відчувалися і в інших країнах – Єгипті, Лівані, Іраку, могли відчуватися в Криму і південних областях України.

Потім послідували численні повторні поштовхи (афтершоки) різної сили.

Пізніше в центральній частині Туреччини стався новий землетрус магнітудою 7,7 на глибині близько 10 кілометрів.

За останньою інформацією, в Туреччині внаслідок землетрусу загинули 1000 людей, понад 50 – в Сирії.

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