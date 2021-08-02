У Магаданській області Росії втретє за рік випав сніг.
Про це з посиланням на дані місцевих жителів повідомляє РІА Новости.
Як повідомляється, цього разу сніг випав на перевалах в Омсукчанському окрузі. Всі три рази сніг йшов на перевалах на трасах регіону.
Метеорологи ж кажуть, що снігопади влітку в Магаданській області не рідкість, й трапляються майже щорічно.
"Омсукчанський район, Магаданська область. Літо закінчилося", - коментують автори одного з роликів.
Сніг в Росії серед літа
Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня в Магаданській області та на Чукотці у Росії випав сніг.
Зокрема, один з очевидців опублікував відео із зимовими опадами на перевалі "Дідушкіна лисина" в Хасинському окрузі
"Можна їхати в сніжки грати, бабу снігову ліпити. Коротше, все. Колимський Новий рік почався", - сказав автор.
А на Колиму вже прийшли перші заморозки до мінус 3-4 градусів.