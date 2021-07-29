Фермери не раді холодній зимі й нарікають на втрату врожаю, бо мороз псує плантації кави та цукрової тростини.

У Бразилії засніжило — стовпчики термометра там опустилися до 2 градусів нижче нуля.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

У провінції Ріу-Гранді-ду-Сул опадами вкрило щонайменше 13 міст. Місцеві неабияк зраділи снігу й навіть пізньої ночі побігли робити фото, а от фермери нарікають на втрату врожаю, бо мороз псує плантації кави та цукрової тростини.

Варто зазначити, що Бразилія є найбільшим постачальником кави. Якщо врожаї цього продукту пропадуть, вартість напоїв у кав'ярнях зросте у всьому світі.

Оскільки Бразилія розташована на Південній півкулі, тому пори року в них протилежні від наших. Нині там зима і навіть попри це рекордні морози за останні 20 років. Синоптики їх пояснюють полярними повітряними масами.

Варто зазначити, що це вже не перше стихійне випробування, яке припадає на долю бразильців цьогоріч. В травні до найбільшого штату країни — Амазонасу — прийшла найстрашніша повінь за останні сто років.

А в листопаді минулого року в місті Санхаро, що в штаті Пернамбуку, за 24 години випало майже 289 мм опадів — це більш як третина річної норми.

Автор: Станислав Кожемякин