Серед загиблих багато дітей.

Понад 20 людей загинули та 200 отримали поранення в результаті землетрусу у Пакистані.

Про це повідомляє Quetta Voice.

Як повідомляється, землетрус стався сьогодні вночі. Постраждалих доставили в районну штабну лікарню міста Харнай, серед них - жінки та діти.

В результаті землетрусу впали сотні глиняних будинків. Вже відомо, що серед загиблих шестеро дітей.

У соцмережах вже з'явилися заклики здавати кров для постраждалих.

Як повідомляється, землетрус був силою 5,9 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу знаходився недалеко від району Харнай в Белуджистані, південно-західній провінції Пакистану.

Тим часом в цивільній лікарні Кветті оголошена надзвичайна ситуація, щоб забезпечити своєчасне медичне обслуговування постраждалих в результаті землетрусу.

Нагадаємо, у вересні проливні мусонні дощі накрили північний захід Пакистану, викликавши зсуви. Тоді в результаті стихії загинули щонайменше 17 осіб.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Автор: Катерина Лиманська