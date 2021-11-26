У Канаді озеро вкрилося крижаними кулями.

На озері Манітоба в Канаді зафіксували рідкісний феномен - поверхня води вкрилася не рівним шаром льоду, а крижаними кулями.

Про це повідомляє CBC.

Як повідомляється, те, що зазвичай було плоскою, замерзлою поверхнею, перетворилося на щось більш схоже на гальку і камені.

За словами експертів, для появи такого феномена потрібно кілька умов: швидке охолодження повітря, відкрита вода, близька до замерзання, і певна швидкість вітру. Гляціолог Джефф Кавано пояснив, що це явище відбувається тоді, коли переохолоджена вода переміщається і перекочується вітром, коли починає тверднути.

Нагадаємо, раніше в ОАЕ засікли рідкісне природне явище. Як повідомляв УНІАН, біля узбережжя Фуджайри в Об'єднаних Арабських Еміратах помітили водяний смерч. Це явище незвичайне для ОАЕ і може виникнути тільки за певних умов.

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Автор: Катерина Лиманська