На озері Манітоба в Канаді зафіксували рідкісний феномен - поверхня води вкрилася не рівним шаром льоду, а крижаними кулями.
Про це повідомляє CBC.
Як повідомляється, те, що зазвичай було плоскою, замерзлою поверхнею, перетворилося на щось більш схоже на гальку і камені.
За словами експертів, для появи такого феномена потрібно кілька умов: швидке охолодження повітря, відкрита вода, близька до замерзання, і певна швидкість вітру. Гляціолог Джефф Кавано пояснив, що це явище відбувається тоді, коли переохолоджена вода переміщається і перекочується вітром, коли починає тверднути.
Нагадаємо, раніше в ОАЕ засікли рідкісне природне явище. Як повідомляв УНІАН, біля узбережжя Фуджайри в Об'єднаних Арабських Еміратах помітили водяний смерч. Це явище незвичайне для ОАЕ і може виникнути тільки за певних умов.
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