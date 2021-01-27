У небі над Лапландією помітили яскраве північне сяйво (фоторепортаж, відео)

Природне явище тривало лише 15 хвилин.

Фантастичне явище тривало всього 15 хвилин \ фото REUTERS

Північне сяйво над Лапландією розфарбувало небо у яскраві зелені та місцями рожеві кольори.

Читайте також У мережі показали північне сяйво в Лапландії (фото, відео)Як йдеться у сюжеті ТСН, фантастичне видовище зняв місцевий фотограф. Тривало воно лише 15 хвилин.

Північне сяйво виникає, коли частинки сонячного вітру досягають земної атмосфери. Чим ближче до північного полюса, тим більша ймовірність його побачити. Найчастіше помилуватись цим явищем щастить жителям Швеції, Норвегії та Фінляндії.

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