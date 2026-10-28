Морська піхота ЗСУ отримає нового командувача: ЗМІ дізнались, кого призначать

Сухаревський має звання Героя України та Орден Богдана Хмельницького III ступеня.

Новим командувачем Морської піхоти Збройних сил України буде призначено Героя України, полковника Вадима Сухаревського. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу Ukraine context, який пов’язують з керівником Офіса президента Кирилом Будановим.

Там нагадали, що до цього Сухаревський був першим командувачем Сил безпілотних систем (СБС).

"Він молодий командир, і на тлі багатьох представників старої генерації військового керівництва його призначення – точно не найгірший варіант", - йдеться у повідомленні

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Вадим Сухаревський – що про нього відомо

Як повідомляв УНІАН, у 2022-2024 роках Вадим Сухаревський був командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вона брала участь, зокрема, в контрнаступі на Херсонщині.

У лютому 2024 року Сухаревського призначили заступником Головнокомандувача ЗСУ з питань безпілотних систем. Вже у червні він став першим командувачем новостворених Сил безпілотних систем.

У червні 2025 року президент Володимир Зеленський звільнив Сухаревського з посади командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Новим очільником цього роду військ призначено Роберта Бровді (позивний "Мадяр") .

Сухаревський відомий як перший офіцер ЗСУ, який 13 квітня 2014 року відкрив вогонь по російських бойовиках під Слов’янськом. Він має звання Героя України та Орден Богдана Хмельницького III ступеня.

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