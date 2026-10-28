Морська піхота ЗСУ отримає нового командувача: ЗМІ дізнались, кого призначать

Новим командувачем Морської піхоти Збройних сил України буде призначено Героя України, полковника Вадима Сухаревського. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу Ukraine context, який пов’язують з керівником Офіса президента Кирилом Будановим.
Там нагадали, що до цього Сухаревський був першим командувачем Сил безпілотних систем (СБС).
"Він молодий командир, і на тлі багатьох представників старої генерації військового керівництва його призначення – точно не найгірший варіант", - йдеться у повідомленні
Вадим Сухаревський – що про нього відомо
Як повідомляв УНІАН, у 2022-2024 роках Вадим Сухаревський був командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вона брала участь, зокрема, в контрнаступі на Херсонщині.
У лютому 2024 року Сухаревського призначили заступником Головнокомандувача ЗСУ з питань безпілотних систем. Вже у червні він став першим командувачем новостворених Сил безпілотних систем.
У червні 2025 року президент Володимир Зеленський звільнив Сухаревського з посади командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Новим очільником цього роду військ призначено Роберта Бровді (позивний "Мадяр") .
Сухаревський відомий як перший офіцер ЗСУ, який 13 квітня 2014 року відкрив вогонь по російських бойовиках під Слов’янськом. Він має звання Героя України та Орден Богдана Хмельницького III ступеня.