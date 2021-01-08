Українців попередили про ожеледицю та налипання мокрого снігу 9 січня

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

У ДСНС попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу 9 січня / фото УНІАН

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про несприятливі погодні умови на території України у суботу, 9 січня.

Про це повідомляється на сайті ДСНС України.

"9 січня у західних областях на дорогах ожеледиця; у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях налипання мокрого снігу, вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях значні опади", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зауважують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.



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