Українців попередили про ожеледицю та налипання мокрого снігу 9 січня

23:27, 8 січня 2021
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Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

У ДСНС попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу 9 січня / фото УНІАН
У ДСНС попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу 9 січня / фото УНІАН

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про несприятливі погодні умови на території України у суботу, 9 січня.

Про це повідомляється на сайті ДСНС України.

"9 січня у західних областях на дорогах ожеледиця; у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях налипання мокрого снігу, вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях значні опади", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зауважують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.


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Автор: Світлана Закелова

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Теги: ДСНСожеледиця в Україні
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