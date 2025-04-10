Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека.

На Одещину насувається шторм - очікується шквальний вітер, значні опади, налипання мокрого снігу. Про штормове попередження заявив регіональний главк ДСНС.

"Сьогодні та завтра на території Одеси та області очікуються заморозки від -1 до -6°С, у межах міста - від -1 до -3°С. Також прогнозується шквальний вітер зі швидкістю 19-24 м/с. Під час опадів видимість знижуватиметься до 500-1000 метрів. Просимо бути обережними на дорогах та берегти себе й своїх близьких!", - наголосили рятувальники.

Також відповідне попередження зробила мерія міста з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Зокрема йдеться, що протягом доби 11 квітня очікуються пориви північно-західного вітру до 24 м/с, значні опади, налипання мокрого снігу.

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Людей просять бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок. Також просять не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами - внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів. У міській раді підкреслюють:

"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя. Звертаємо увагу одеситів і гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду".

Погода в Україні 11 квітня

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко розповіла, що в Україні 11 квітня збережеться зимова погода з мокрим снігом та заморозками, а в деяких регіонах прогнозується значне ускладнення погодних умов з налипанням мокрого снігу та штормовим вітром. Зокрема вночі ще затримаються заморозки 0…-4 градуси, на південному сході тепліше, +2…+4 градуси.

Впродовж дня температура варіюватиметься від +5…+11 градусів у східних областях до +1…+5 градусів на заході, в центрі країни температура становитиме від +3 на Вінниччині до +8 на Дніпропетровщині, у північних областях +3+6 градусів, на півдні +2…+5, на Запоріжжі до +7 градусів.

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