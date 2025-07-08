Угорська та словацька залізниці затримують поїзди до України.

В Україні вчора ввечері та минулої ночі вирувала негода. Особливо постраждали західні області.

У кількох західних областях почалися масові відключення світла через сильний вітер і грозу. Відключення торкнулися Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської та інших областей, повідомляє місцева влада. Загалом без світла близько 700 населених пунктів.

Зокрема, у різних районах Львова пошкоджено 33 дерева - від них повідламувалися великі гілки. За даними мера міста Андрія Садового, сталося 8 замикань електромереж.

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Журналіст Віталій Глагола повідомляє, що десятки хат на Закарпатті залишилися без дахів, а села - без світла і звʼязку. Найбільше дісталось Великим Лучкам. 80% села залишилося без світла, зв’язку немає, місцевий інтернет-провайдер теж "лежить".

Через негоду тимчасово призупинено пропуск у пункті "Дзвінкове – Лонья" на українсько-угорському кордоні.

Також через негоду на Закарпатті, у Словаччині та Угорщині змінено графіки пасажирських поїздів.

Зокрема, угорська та словацька залізниці затримують поїзди №143/750 з Відня й Будапешта, а також №617/964 з Братислави. Очікується, що пасажирів з Дебрецена й Кошице буде доставлено до кордону резервними автобусами, а поїзд Укрзалізниці №28 забере їх у Чопі.

Крім того, негода завдала пошкоджень контактній мережі поблизу Баркасова та Сколе, що вплине на вчасність поїздів №9 Київ - Будапешт, №82 Чоп - Київ, №14 Солотвино - Київ, №38 Мукачево - Одеса та №749 Київ - Чоп із безпересадковими вагонами на Відень.

Негода на заході України сьогодні продовжиться. Зокрема, І рівень небезпечності оголосили на Львівщині. Тут вдень очікуються грози, місцями пройдуть значні дощі, град та шквали 17-22 м/с.

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