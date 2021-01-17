Мороз буде кусатись: синоптик розказала про погоду на завтра
18 січня в Україні очікуються сильні морози, а в Криму та Приазов'ї можливі опади.
Україна 18-го січня все ще буде огорнута морозами. Вночі температура опуститься до -27°.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
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"Найближчої ночі в більшості наших областей градуси кусатимуть й щипатимуть пристойними "мінусами" - переважно -16...-23 градуси, місцями -22...-27 градусів", - розповіла синоптик.
За її словами, тепла погода завтра очікується лише в Західній Європі, а от в Україні передбачається -9...-14°.
Зокрема, у південній частині України та на південному заході вночі -10...-15°, вдень -6...-12°.
"Снігу великого не буде завтра, опади хіба що можливі в Криму та Приазов'ї, а також трохи політає сніжок на Заході та Півночі",- розказала Діденко.
Погода у Києві
За словами синоптика, у Києві завтра буде без істотних опадів, проте сонця поменшає, може пройти невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
"Найближчої ночі -15...-18 градусів, вдень -12...-15 градусів", - повідомила Діденко.
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