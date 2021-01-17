Мороз буде кусатись: синоптик розказала про погоду на завтра

18 січня в Україні очікуються сильні морози, а в Криму та Приазов'ї можливі опади.

Завтра в Україні буде морозно та майже без опадів / фото ua.depositphotos.com

Україна 18-го січня все ще буде огорнута морозами. Вночі температура опуститься до -27°.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

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"Найближчої ночі в більшості наших областей градуси кусатимуть й щипатимуть пристойними "мінусами" - переважно -16...-23 градуси, місцями -22...-27 градусів", - розповіла синоптик.

За її словами, тепла погода завтра очікується лише в Західній Європі, а от в Україні передбачається -9...-14°.

Зокрема, у південній частині України та на південному заході вночі -10...-15°, вдень -6...-12°.

"Снігу великого не буде завтра, опади хіба що можливі в Криму та Приазов'ї, а також трохи політає сніжок на Заході та Півночі",- розказала Діденко.

Погода у Києві

За словами синоптика, у Києві завтра буде без істотних опадів, проте сонця поменшає, може пройти невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

"Найближчої ночі -15...-18 градусів, вдень -12...-15 градусів", - повідомила Діденко.

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