Видимість впала до 30 метрів.

Сьогодні, 16 квітня, Карпати накрила хуртовина, температура впала до -8°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західній 12-13 м/с. Хуртовина. Падає дрібний сніг. Температура повітря -8°", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

Прогноз погоди в Україні на 16 квітня: дані Погоди УНІАН

У п'ятницю, 16 квітня, дощі в Україні продовжаться. Сухо буде тільки в Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській областях і в Криму. Середня температура по країні складе +10°, в західних областях опуститься до +2°.

У Києві - злива, температура повітря вночі +5°, вдень +10°.

У Львові в п'ятницю очікується дощ, вночі +1°, вдень +2°.

В Одесі 16 квітня - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +5°, вдень +11°.

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Автор: Олена Пилипчак