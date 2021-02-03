Карпати накрила заметіль, видимості практично немає (фото)

Видимість у горах сягає 30 метрів.

У горах - заметіль / facebook.com/chornogora.rescue112

Незважаючи на відлигу, сьогодні, 3 лютого, в українських Карпатах продовжується справжня зима.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"Так, станом 08:30 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°, хмарно", - йдеться у повідомленні.

Видимості практично немає - вона сягає 30 метрів. Вітер - штормовий, південно-західний до 19 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 3 лютого: дані Погоди УНІАН

У середу, 3 лютого, північ і захід України заллє дощами. У Рівному та Луцьку вони посиляться до злив. На сході і в центрі очікується хмарна погода, в інших регіонах визирне сонце. Температура коливатиметься в межах +1°...+14°.

У Києві буде дощ, температура повітря вночі -1°, вдень +3°.