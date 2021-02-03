Карпати накрила заметіль, видимості практично немає (фото)
Видимість у горах сягає 30 метрів.
Незважаючи на відлигу, сьогодні, 3 лютого, в українських Карпатах продовжується справжня зима.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
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"Так, станом 08:30 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°, хмарно", - йдеться у повідомленні.
Видимості практично немає - вона сягає 30 метрів. Вітер - штормовий, південно-західний до 19 м/с.
Прогноз погоди в Україні на 3 лютого: дані Погоди УНІАН
У середу, 3 лютого, північ і захід України заллє дощами. У Рівному та Луцьку вони посиляться до злив. На сході і в центрі очікується хмарна погода, в інших регіонах визирне сонце. Температура коливатиметься в межах +1°...+14°.
У Києві буде дощ, температура повітря вночі -1°, вдень +3°.
- Вінниця+3°... 0°
- Дніпро+6°... +2°
- Донецьк+10°... +5°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+7°... +3°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+2°... 0°
- Кропивницький+3°... -1°
- Луганськ+10°... +6°
- Луцьк+3°... +1°
- Львів+6°... +3°
- Миколаїв+6°... +2°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава+2°... 0°
- Рівне+3°... +1°
- Сімферополь+13°... +6°
- Суми+1°... 0°
- Тернопіль+4°... +1°
- Харків+3°... +1°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницький+5°... 0°
- Черкаси+2°... -1°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+4°... -1°