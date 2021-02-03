Мороз відступив: сьогодні в Україні - весняна погода з температурою до +14° (карта)

08:00, 3 лютого 2021
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Опади очікуються всього в декількох областях.

Сьогодні в Україні очікується по-весняному теплий день / Фото ua.depositphotos.com
Сьогодні в Україні очікується по-весняному теплий день / Фото ua.depositphotos.com

У середу, 3 лютого, північ і захід України заллє дощами. У Рівному та Луцьку вони посиляться до злив. На сході і в центрі очікується хмарна погода, в інших регіонах визирне сонце. Температура коливатиметься в межах +1°...+14°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

"Тепло буде повсюди": синоптик потішила прогнозом на сьогодні та попередила українців про новий циклон

  • У Києві буде дощ, температура повітря вночі -1°, вдень +3°.
  • У Чернігові - хмарно з проясненнями, можливий мокрий сніг, температура повітря вночі 0°, вдень +1°.
  • У Львові в середу буде хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +6°.
  • У Луцьку - злива, вночі +1°, вдень +3°.
  • У Рівному в середу буде хмарно з проясненнями, злива, вночі 0°, вдень +3°.
  • У Тернополі 3 лютого вночі буде +1°, вдень +4°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому сьогодні хмарно з проясненнями, дощ, вночі +1°, вдень +4°.
  • В Івано-Франківську сьогодні хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +8°.
  • У Чернівцях у середу хмарно з проясненнями, дощ, вночі -1°, вдень +5°.
  • У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, 0°...+3°.
  • У Житомирі в середу буде хмарно з проясненнями, можливий дощ, температура вночі +1°, вдень +4°.
  • У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +2°.
  • У Кропивницькому - хмарно, температура вночі 0°, вдень +3°.
  • У Полтаві сьогодні очікується хмарна погода, температура повітря 0°...+2°.
  • В Одесі 3 лютого мінлива хмарність, температура вночі + 2°, вдень +8°.
  • У Херсоні в середу вночі +4°, вдень +10°, хмарно.
  • У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі +3°, вдень +8°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +8°.
  • У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря 0°...+2°.
  • У Харкові - хмарно, температура вночі +1°, вдень +3°.
  • У Дніпрі - хмарно, температура вночі +2°, вдень +6°.
  • У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, +6°...+14°.
  • У Краматорську - похмуро, температура вночі +4°, вдень +8°. 
  • У Сєвєродонецьку сьогодні невеликий дощ температура вночі +4°, вдень +8°.
Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 3 лютого

3 лютого - Максимів день. У цей день спостерігали за зорею. Якщо зоря ясна, то скоро прийдуть морози.

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Автор: Олена Пилипчак

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