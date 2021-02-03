Мороз відступив: сьогодні в Україні - весняна погода з температурою до +14° (карта)

Опади очікуються всього в декількох областях.

Сьогодні в Україні очікується по-весняному теплий день / Фото ua.depositphotos.com

У середу, 3 лютого, північ і захід України заллє дощами. У Рівному та Луцьку вони посиляться до злив. На сході і в центрі очікується хмарна погода, в інших регіонах визирне сонце. Температура коливатиметься в межах +1°...+14°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У Києві буде дощ, температура повітря вночі -1°, вдень +3°.

У Чернігові - хмарно з проясненнями, можливий мокрий сніг, температура повітря вночі 0°, вдень +1°.

У Львові в середу буде хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +6°.

У Луцьку - злива, вночі +1°, вдень +3°.

У Рівному в середу буде хмарно з проясненнями, злива, вночі 0°, вдень +3°.

У Тернополі 3 лютого вночі буде +1°, вдень +4°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому сьогодні хмарно з проясненнями, дощ, вночі +1°, вдень +4°.

В Івано-Франківську сьогодні хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +8°.

У Чернівцях у середу хмарно з проясненнями, дощ, вночі -1°, вдень +5°.

У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, 0°...+3°.

У Житомирі в середу буде хмарно з проясненнями, можливий дощ, температура вночі +1°, вдень +4°.

У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +2°.

У Кропивницькому - хмарно, температура вночі 0°, вдень +3°.

У Полтаві сьогодні очікується хмарна погода, температура повітря 0°...+2°.

В Одесі 3 лютого мінлива хмарність, температура вночі + 2°, вдень +8°.

У Херсоні в середу вночі +4°, вдень +10°, хмарно.

У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі +3°, вдень +8°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +8°.

У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря 0°...+2°.

У Харкові - хмарно, температура вночі +1°, вдень +3°.

У Дніпрі - хмарно, температура вночі +2°, вдень +6°.

У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, +6°...+14°.

У Краматорську - похмуро, температура вночі +4°, вдень +8°.

У Сєвєродонецьку сьогодні невеликий дощ температура вночі +4°, вдень +8°.

Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 3 лютого

3 лютого - Максимів день. У цей день спостерігали за зорею. Якщо зоря ясна, то скоро прийдуть морози.

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