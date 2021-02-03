Мороз відступив: сьогодні в Україні - весняна погода з температурою до +14° (карта)
Опади очікуються всього в декількох областях.
У середу, 3 лютого, північ і захід України заллє дощами. У Рівному та Луцьку вони посиляться до злив. На сході і в центрі очікується хмарна погода, в інших регіонах визирне сонце. Температура коливатиметься в межах +1°...+14°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
"Тепло буде повсюди": синоптик потішила прогнозом на сьогодні та попередила українців про новий циклон
- У Києві буде дощ, температура повітря вночі -1°, вдень +3°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, можливий мокрий сніг, температура повітря вночі 0°, вдень +1°.
- У Львові в середу буде хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +6°.
- У Луцьку - злива, вночі +1°, вдень +3°.
- У Рівному в середу буде хмарно з проясненнями, злива, вночі 0°, вдень +3°.
- У Тернополі 3 лютого вночі буде +1°, вдень +4°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому сьогодні хмарно з проясненнями, дощ, вночі +1°, вдень +4°.
- В Івано-Франківську сьогодні хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +8°.
- У Чернівцях у середу хмарно з проясненнями, дощ, вночі -1°, вдень +5°.
- У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, 0°...+3°.
- У Житомирі в середу буде хмарно з проясненнями, можливий дощ, температура вночі +1°, вдень +4°.
- У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +2°.
- У Кропивницькому - хмарно, температура вночі 0°, вдень +3°.
- У Полтаві сьогодні очікується хмарна погода, температура повітря 0°...+2°.
- В Одесі 3 лютого мінлива хмарність, температура вночі + 2°, вдень +8°.
- У Херсоні в середу вночі +4°, вдень +10°, хмарно.
- У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі +3°, вдень +8°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +8°.
- У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря 0°...+2°.
- У Харкові - хмарно, температура вночі +1°, вдень +3°.
- У Дніпрі - хмарно, температура вночі +2°, вдень +6°.
- У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, +6°...+14°.
- У Краматорську - похмуро, температура вночі +4°, вдень +8°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні невеликий дощ температура вночі +4°, вдень +8°.
Народні прикмети 3 лютого
3 лютого - Максимів день. У цей день спостерігали за зорею. Якщо зоря ясна, то скоро прийдуть морози.
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Погода в Україні
- Вінниця+3°... 0°
- Дніпро+6°... +2°
- Донецьк+10°... +5°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+7°... +3°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+2°... 0°
- Кропивницький+3°... -1°
- Луганськ+10°... +6°
- Луцьк+3°... +1°
- Львів+6°... +3°
- Миколаїв+6°... +2°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава+2°... 0°
- Рівне+3°... +1°
- Сімферополь+13°... +6°
- Суми+1°... 0°
- Тернопіль+4°... +1°
- Харків+3°... +1°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницький+5°... 0°
- Черкаси+2°... -1°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+4°... -1°
0°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:-7 °
Мін./mакс. температура:-6° / +5°
Вологість:70 %
Тиск:743 мм
Вітер: 7.7 м/с
Ймовірність опадів:13 %
Схід:07:14
Захід17:33
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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