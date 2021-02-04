У Карпатах здійнявся штормовий вітер, видимість різко впала: гори заносить снігом (фото)
Через хуртовину видимості практично немає.
Сьогодні, 4 лютого, у високогір'ї Карпат здійнялася хуртовина, видимість впала до 30 метрів.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
Рятувальники назвали області, на які сьогодні налетить сильний вітер
"На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°. Хмарно, хурделиця", - йдеться у повідомленні.
Вітер - штормовий, південно-західний. Пориви сягають 21-22 м/с.
Сніголавинна небезпека у Карпатах
Сьогодні, 4 лютого, у Карпатах оголошено сніголавинну небезпеку.
"У зв'язку з відлигою та очікуваними опадами, у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Таким погодним умовам надано третій рівень небезпеки.
- Вінниця+5°... -6°
- Дніпро+6°... -4°
- Донецьк+9°... +2°
- Житомир+6°... -7°
- Запоріжжя+8°... -2°
- Івано-Франківськ+12°... -3°
- Київ+4°... -8°
- Кропивницький+3°... -5°
- Луганськ+10°... +5°
- Луцьк+5°... -7°
- Львів+7°... -4°
- Миколаїв+7°... -2°
- Одеса+8°... -1°
- Полтава+3°... -7°
- Рівне+6°... -8°
- Сімферополь+12°... 0°
- Суми+2°... -9°
- Тернопіль+7°... -4°
- Харків+5°... -5°
- Херсон+9°... -1°
- Хмельницький+7°... -5°
- Черкаси+3°... -8°
- Чернігів+3°... -9°
- Чернівці+13°... -2°