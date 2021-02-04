У Карпатах здійнявся штормовий вітер, видимість різко впала: гори заносить снігом (фото)

Через хуртовину видимості практично немає.

Чорну гору заносить снігом / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 4 лютого, у високогір'ї Карпат здійнялася хуртовина, видимість впала до 30 метрів.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також Рятувальники назвали області, на які сьогодні налетить сильний вітер

"На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°. Хмарно, хурделиця", - йдеться у повідомленні.

Вітер - штормовий, південно-західний. Пориви сягають 21-22 м/с.

Сніголавинна небезпека у Карпатах

Сьогодні, 4 лютого, у Карпатах оголошено сніголавинну небезпеку.

"У зв'язку з відлигою та очікуваними опадами, у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Таким погодним умовам надано третій рівень небезпеки.