Через відлигу в Карпатах оголосили сніголавинну небезпеку
Погодним умовам надано третій рівень небезпеки.
Сьогодні, 4 лютого, у Карпатах оголошено сніголавинну небезпеку.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні всю Україну накриють зливи, а вночі вдарить мороз (карта)
"У зв'язку з відлигою та очікуваними опадами, у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні.
Таким погодним умовам надано третій рівень небезпеки.
Попередження від ДСНС про сильний вітер в Україні
Сьогодні, 4 лютого, в Україні очікуються сильні пориви вітру.
"У західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Таким погодним умовам надано I рівнень небезпечності, жовтий.
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