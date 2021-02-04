Через відлигу в Карпатах оголосили сніголавинну небезпеку

09:36, 4 лютого 2021
122

Погодним умовам надано третій рівень небезпеки.

Науковці вимірюють рівень сніголавинної небезпеки / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
Науковці вимірюють рівень сніголавинної небезпеки / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 4 лютого, у Карпатах оголошено сніголавинну небезпеку.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні всю Україну накриють зливи, а вночі вдарить мороз (карта)

"У зв'язку з відлигою та очікуваними опадами, у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Таким погодним умовам надано третій рівень небезпеки.

Попередження від ДСНС про сильний вітер в Україні

Сьогодні, 4 лютого, в Україні очікуються сильні пориви вітру.

"У західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Таким погодним умовам надано I рівнень небезпечності, жовтий.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: ЗакарпаттяКарпатилавинагориЗакарпатська областьнегода на Закарпаттіпохід в гориНовини Закарпаття
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+1°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
63 %
750 мм
4.3 м/с
2 %
Стрічка новин
+
Продовжуючи переглядати unian.net, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом Політикою конфіденційності
Погоджуюся