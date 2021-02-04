Через відлигу в Карпатах оголосили сніголавинну небезпеку

Погодним умовам надано третій рівень небезпеки.

Науковці вимірюють рівень сніголавинної небезпеки / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 4 лютого, у Карпатах оголошено сніголавинну небезпеку.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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"У зв'язку з відлигою та очікуваними опадами, у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Таким погодним умовам надано третій рівень небезпеки.

Попередження від ДСНС про сильний вітер в Україні

Сьогодні, 4 лютого, в Україні очікуються сильні пориви вітру.

"У західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Таким погодним умовам надано I рівнень небезпечності, жовтий.