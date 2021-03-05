Туман та сніг: до Карпат повернулася зима, температура впала до -7° (фото)

У горах через негоду спостерігається дуже низька видимість.

Через сніг і густий туман видимості майже нема / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 5 березня, у Карпатах почався снігопад.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, сніг, температура повітря -7°, вітер західний, 16 м/с", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники повідомляють, що видимість у горах впала до 20 м.

Снігові лавини у горах

Сьогодні, 5 березня, в Україні зберігається снiголавинна небезпека.