Туман та сніг: до Карпат повернулася зима, температура впала до -7° (фото)

10:37, 5 березня 2021
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У горах через негоду спостерігається дуже низька видимість.

Через сніг і густий туман видимості майже нема / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
Через сніг і густий туман видимості майже нема / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 5 березня, у Карпатах почався снігопад.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, сніг, температура повітря -7°, вітер західний, 16 м/с", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники повідомляють, що видимість у горах впала до 20 м.

Снігові лавини у горах

Сьогодні, 5 березня, в Україні зберігається снiголавинна небезпека.

"У зв'язку з снігопадами та хуртовиною на високогiр'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей очiкується значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень", - йдеться у повідомленні ДСНС.

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Автор: Олена Пилипчак

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Теги: снігКарпатиснігопадгорипохід в гори
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