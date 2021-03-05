Туман та сніг: до Карпат повернулася зима, температура впала до -7° (фото)
У горах через негоду спостерігається дуже низька видимість.
Сьогодні, 5 березня, у Карпатах почався снігопад.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, сніг, температура повітря -7°, вітер західний, 16 м/с", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники повідомляють, що видимість у горах впала до 20 м.
Снігові лавини у горах
Сьогодні, 5 березня, в Україні зберігається снiголавинна небезпека.
"У зв'язку з снігопадами та хуртовиною на високогiр'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей очiкується значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень", - йдеться у повідомленні ДСНС.
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