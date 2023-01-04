Температура у столиці минулого року була на 0,7° вищою за норму.

2022 рік став у Києві сьомим найтеплішим роком за всю історію спостережень. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Як повідомляється, середньорічна температура становила +9,7°, що на 0,7 градуси вище кліматичної норми.

За даними фахівців, особливо відзначився лютий, який мав найбільше позитивне відхилення від середньобагаторічних показників - 4,1°С. Серед трьох місяців з від’ємним відхиленням визначився вересень (-2,2°С).

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Найхолодніше минулого року було 13 січня (-14,9°), найспекотніше -29 червня, коли температура у затінку сягнула +34,4°.

"Загалом у 2022 році у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні і червні - по чотири", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за 2022 рік у Києві випало опадів 91% від кліматичної норми. Однак у часі опади розподілились дуже нерівномірно - у листопаді випало дві місячні норми, а у травні та червні їх кількість не перевищила 57% від середніх багаторічних показників.

У Києві від початку 2023 року встановлено вже кілька температурних рекордів. Так, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря у столиці склала +10,3°.

2 січня середньодобова температура повітря у Києві склала +9,4°. За даними синоптиків, це відповідає погоді середини квітня.

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