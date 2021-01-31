Україну продовжить засипати снігом: прогноз погоди на найближчі дні

Часом очікується посилення вітру.

Україну продовжить засипати снігом / фото dsns.gov.ua

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили прогноз погоди в Україні на найближчі дві доби – з 31 січня до 2 лютого.

Читайте також Сильні хуртовини, замети та ожеледиця: українців попередили про суттєве погіршення погодиІнформація опублікована на офіційному сайті ДСНС.

«У найближчі 2 доби в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем, часом посилення вітру до 15-20 м/с», – говориться в повідомленні.

Також зазначається, що 1 лютого у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях пройде значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, а 31 січня вдень та протягом 2 лютого у більшості областей без істотних опадів.

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