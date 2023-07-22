Рятувальники отримали близько ста викликів у провінції.

Екстремальні погодні явища не залишають Італію. Сильний град обрушився на Болонью. У багатьох районах зафіксовано руйнування.

Як пишуть La Repubblica та місцева газета Il Resto del Carlino, вранці муніципалітет Болоньї попередив громадян про сильний шторм із поривами вітру та градом.

"На Болонью насувається сильний шторм із шквалистим вітром і градом: звертайте увагу на підземні переходи, дорожні знаки, дерева", – йдеться в повідомленні.

Вже вдень 22 липня стрімкий і загрозливий град обрушився на місто. Град, розмір якого досягав 3-4 сантиметрів в діаметрі, вкрив вулиці, побив дерева та вікна.

В мережі з’явилися кадри з пасажирським автобусом, у якому град повибивав шибки.

Загалом в провінції Емілія-Романья рятувальники отримали близько ста викликів. Будинки італійців були пошкоджені та затоплені, дерева повалені.

Значних збитків негода завдала сільськогосподарських угіддям – пошкоджено посіви, сільськогосподарську техніку і споруди на мільйони євро.

Аномальна спека в Італії - що треба знати

Італія потерпає від екстремальної погоди. Поки в одних регіонах тримається аномальне спека – понад 40 градусів Цельсія, інші накривають руйнівні дощі та гради.

На північні регіони Ломбардія та Венето загрозливий град обрушився наприкінці тижня. Через рясні опади у купі з градом містами потекли крижані "річки".

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