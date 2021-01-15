У Києві очікується снігопад, дорожники перейшли на цілодобовий режим роботи
У зв'язку з похолоданням у місті відкрито 33 пункти обігріву, 10 з яких - у цілодобовому режимі.
У Києві протягом дня знову очікується сніг, попереджає влада.
Як зазначається у повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації, дорожники КК "Київавтодор" працюють у цілодобовому режимі.
Зимова казка: Київ засипало снігом, діти катаються на санчатах (фоторепортаж)
"Робота спецтехніки продовжуватиметься і сьогодні, тому закликаємо водіїв не заважати процесу і не паркувати авто вздовж проїжджої частини вулиць і доріг», - закликали представники міської влади.
Зазначається, що за прогнозом Українського гідрометцентру, вночі температура може опуститися до 17° морозу, вдень – до 15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.
Зважаючи на похолодання, в столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. Адреси їх розташування оприлюднено за посиланням.
Звертається увага, що до пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки. Всі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, при вході відвідувачі проходять термоскринінг.
У КМДА зазначають, що через зниження температури повітря відсьогодні і до покращення погодних умов скасовано проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарків.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Туристів просять залишатися вдома: у Карпатах - сильна хуртовина, видимості немає (фото, відео)
- Снігопад у Києві: стало відомо скільки спецтехніки працює на вулицях
- В Україні випало до 35 сантиметрів снігу
- Морози наближаються: рятувальники попередили про сильне зниження температури
- Мороз напередодні Водохреща: на вихідних в Україні сніг майже припиниться, температура впаде до -27° (карта)
- Вінниця-7°... -12°
- Дніпро-3°... -16°
- Донецьк-2°... -15°
- Житомир-8°... -18°
- Запоріжжя-1°... -15°
- Івано-Франківськ-4°... -12°
- Київ-8°... -18°
- Кропивницький-3°... -16°
- Луганськ-4°... -13°
- Луцьк-7°... -18°
- Львів-6°... -17°
- Миколаїв-1°... -15°
- Одеса-1°... -11°
- Полтава-2°... -15°
- Рівне-9°... -20°
- Сімферополь+2°... -6°
- Суми-4°... -18°
- Тернопіль-7°... -14°
- Харків-3°... -16°
- Херсон+1°... -10°
- Хмельницький-8°... -14°
- Черкаси-3°... -11°
- Чернігів-10°... -19°
- Чернівці-3°... -8°