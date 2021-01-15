У Києві очікується снігопад, дорожники перейшли на цілодобовий режим роботи

У зв'язку з похолоданням у місті відкрито 33 пункти обігріву, 10 з яких - у цілодобовому режимі.

У Києві знову очікується снігопад / фото УНІАН

У Києві протягом дня знову очікується сніг, попереджає влада.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації, дорожники КК "Київавтодор" працюють у цілодобовому режимі.

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"Робота спецтехніки продовжуватиметься і сьогодні, тому закликаємо водіїв не заважати процесу і не паркувати авто вздовж проїжджої частини вулиць і доріг», - закликали представники міської влади.

Зазначається, що за прогнозом Українського гідрометцентру, вночі температура може опуститися до 17° морозу, вдень – до 15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

Зважаючи на похолодання, в столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. Адреси їх розташування оприлюднено за посиланням.

Звертається увага, що до пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки. Всі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, при вході відвідувачі проходять термоскринінг.

У КМДА зазначають, що через зниження температури повітря відсьогодні і до покращення погодних умов скасовано проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарків.

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