Ожеледиця у Києві перетворила тротуари та дороги на суцільні ковзанки (фото, відео)

09:46, 11 грудня 2020
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У ніч на 11 грудня в столиці пройшов дощ.

Погода в Києві - тротуари і дороги в столиці перетворилися на ковзанки / Скріншот
Погода в Києві - тротуари і дороги в столиці перетворилися на ковзанки / Скріншот

Другий день поспіль Київ скутий ожеледицею. Через кригу на тротуарах люди вимушені продумувати кожен крок, а на дорогах почастішали аварії.

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У ніч на 11 грудня в столиці пройшов дощ. У поєднанні з мінусовою температурою вулиці вкрило льодом. Влада міста відправила 341 одиницю спецтехніки й 50 бригад з ручного прибирання, що посипали дороги сумішшю для профілактики ожеледиці.

Водночас комунальники з очищенням шляхів не справляються, про що свідчать численні фото киян, опубліковані в Facebook, Telegram і Twitter.

Велика ковзанка упереміш зі снігом утворилася на площі перед Київським апеляційним судом. Щоб утриматися на ногах, люди змушені хапатися за паркани й поручні.

Припарковані біля будинків автомобілі огороджують стрічками, щоб не виїжджали. За словами телеведучої 1+1 Марічки Падалко, стрімко зросли ціни й на таксі – замість 40 гривень до школи таксисти просять 120 гривень.

Критична ситуація на Гончара, Бульварно-Кудрявській. Там пішоходи  вимушені виходити на проїжджу частину, оскільки тротуаром пройтися, не травмувавшись, неможливо.

Через кригу на дорогах водії не справляються з керуванням.

Негода спровокувала й перебої з громадським транспортом, а на автошляхах – великі затори.

Повідомляється, що через ожеледицю посадку в аеропортах Жуляни й Бориспіль призупинили. Диспетчери вже розвернули літаки з Мінська та Вільнюса.

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Автор: Яна Ставська

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Теги: ДТПзаторипогода в Києві
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