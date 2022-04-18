Наприклад, у Луганській області завтра очікується від нічних заморозків 0-5°C до +22°C вдень.

У вівторок, 19 квітня, погода в Україні буде сповнена контрастами - від нічного холоду до денного тепла.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Вівторок в Україні буде контрастним. Дивіться, очікується від нічних заморозків 0-5°C до денних +22°C у Луганській області. ... Найближчими днями холодна погода переважатиме, хоча залежатиме - де і в якій частині України буде холодніше чи трохи тепліше. ... Відчутніше потепління розпочнеться близько Великодня", - зазначила синоптик.

Погода вночі 19 квітня

Зокрема, найближчої ночі в більшості областей, окрім східної частини України, ймовірні заморозки 0-5°C. Нічна температура повітря найнижчою передбачається у західних областях, 0-5 градусів морозу.

На Півночі, в Центрі, на Півдні від -1°C до +5°C.

У східних областях вночі +4...+9°C.

Погода вдень 19 квітня

Упродовж дня вівторка температура повітря в більшості областей України коливатиметься в межах +6...+11°C.

На Запоріжжі, Сумщині, в Дніпрі з районами +9...+14°C.

У Харківській, Донецькій, Луганській областях +15...+22°C.

"Вітер буде завтра з північного заходу, невеликий або помірний. Рвучкий - у східних областях. Дощі пройдуть переважно у східній частині України, на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, у Криму. У Карпатах - мокрий сніг. На решті території - без істотних опадів", - додала синоптик.

Погода в Києві 19 квітня

У Києві 19-го квітня не очікуються істотні опади. Буде холодно: вночі 0...+3°C, місцями ймовірні заморозки, вдень у вівторок +8...+10°C.

Помірні дощі у столиці пройдуть у четвер, 21 квітня.

Нагадаємо, Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища найближчими днями: на території України очікуються заморозки.

Раніше УНІАН писав, якою буде погода у травні. Для України синоптики прогнозують, зокрема, найтепліший день - 29 травня з температурою +22°C. Найхолодніший - 3 травня, із середньою температурою +4°C. А з 17 по 22 травня можуть бути помірні опади.

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