На значній території країни очікуються температурні зміни.

В Україні найближчими днями очікуються небезпечні метеорологічні явища - заморозки.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Київській області. 19-20 квітня вночі по Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°C. I рівень небезпечності, жовтий", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що в самому місті Києві заморозки не очікуються.

Окрім того, вночі 19 квітня у західних, Житомирській, Вінницькій областях повідомляється про заморозки на ґрунті та в повітрі 0-5°C - II рівень небезпечності, помаранчевий.

А в Черкаській, Кіровоградській, Одеській, у Миколаївській областях - заморозки на поверхні ґрунту 0-3°C - I рівень небезпечності, жовтий.

Раніше УНІАН писав, якою буде погода у травні. Для України синоптики прогнозують, зокрема, найтепліший день - 29 травня з температурою +22°C. Найхолодніший - 3 травня, із середньою температурою +4°C. А з 17 по 22 травня можуть бути помірні опади.

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