В Україні вдарить мороз, але сніг випаде всього в одній з областей: погода на сьогодні (карта)

Практично по всій території країни - сонячно.

Сьогодні у більшості областей - ясна морозна погода / Фото ua.depositphotos.com

У понеділок, 7 грудня, в Україні похолодає до -5° і до -11° - вночі. По всій території країни - без опадів, виняток - Одеса, де можливий сніг. На півдні, сході та в центрі України очікується сонячна погода.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Читайте також Вночі - морози до -14°: синоптик зробила прогноз погоди на початок тижня

У Києві сьогодні сонячно, температура повітря вночі -9°, вдень -4°.

У Чернігові - ясна сонячна погода, температура повітря вночі вночі -10°, вдень -5°.

У Львові в понеділок хмарно, вночі -4°, вдень 0°.

У Луцьку сонячно, вночі -5°, вдень -1°.

У Рівному в понеділок ясна погода, вночі -3°, вдень -6°.

У Тернополі температура повітря вночі -3°, вдень -5°, хмарно.

У Хмельницькому сьогодні вночі -5°, вдень -3°, сонячно.

В Івано-Франківську сьогодні вночі -4°, вдень 0°, хмарно.

У Чернівцях у понеділок хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень -2°.

У Вінниці сьогодні хмарно, можливий дощ, -7°...-3°.

У Житомирі в понеділок сонячно, температура вночі -8°, вдень -3°.

У Черкасах вночі -6°, вдень -2°, малохмарно.

У Кропивницькому похмуро, температура вночі -7°, вдень -2°.

У Полтаві сьогодні сонячно, температура повітря -8°...-3°.

В Одесі 7 грудня - хмарно з проясненнями, можливий сніг, температура вночі -2°, вдень 0°.

У Херсоні в понеділок вночі -4°, вдень -1°, хмарно.

У Миколаєві сьогодні мінлива хмарність, вночі -5°, вдень -1°.

У Запоріжжі - сонячно, температура вночі -6°, вдень -2°.

У Сумах сьогодні сонячна погода, температура повітря -10°...-3°.

У Харкові - сонячно, температура вночі -11°, вдень -4°.

У Дніпрі також сонячно, температура вночі -7°, вдень -2°.

У Сімферополі в понеділок буде сонячно, -1°...+4°.

У Краматорську сьогодні безхмарно, температура вночі -11°, вдень -4°.

У Сєвєродонецьку сьогодні ясно і безхмарно, температура вночі -12°, вдень -4°.

Погода в Україні на 7 грудня / фото УНІАН

7 грудня — Катерини. Колись у цей день було велике гуляння - відкриття візництва: на Катерину починали їздити на санях: “Катеринин день прийшов — катання привів”. За старих часів помічали: “З Катерин зима дійме як не києм, то палицею, як не голодом, то холодом”. Катерина вважалася покровителькою наречених. Сподіваючись на допомогу святої Катерини, жінки просять її про щасливий шлюб, злагоду в сім’ї. Залишатись допізна на гулянні цього вечора дівчатам не можна, бо треба йти додому, аби не прогнівити Долю. У цей день, як і в день Св. Андрія, дівчата ворожать на своїх суджених. А роблять це так: зрізають гілочку вишні (так, щоб ніхто не бачив) і ставлять її у воду або в горщик із землею. Якщо вона розцвітає до Різдва, це обіцяє дівчині шлюб у наступному році. Дехто в такий же спосіб ворожить про здоров’я або важливу подію. Досить цікавими є інше ворожіння на день Катерини. Після вечері треба вийти на вулицю і, якомога ближче підійти до вікон найближчої оселі, аби почути про що розмовляють господарі, і вже за характером розмови визначити свою долю. Як на Катерини холодно, то буде голодно. Катерина по воді, то Різдво по льоді. Ясна погода на Катерину — до холодної зими.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: