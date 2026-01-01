На заході України очікується небезпечний вітер: ДСНС попередила, коли бути пильними

Може ускладнитися робота енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

На заході України очікується шквальний вітер з поривами до 25 метрів за секунду.

Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, увечері 1 січня, а також упродовж доби 2 січня у Львівській, Івано-Франківській, гірських районах Закарпатської та Чернівецької областей очікується посилення вітру.

"Пориви сягатимуть 15-20 м/с. Вночі та вранці місцями - до 25 м/с. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий)", - підкреслили у Службі.

Наголошується, що негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Погода у перші дні січня

Як повідомляв УНІАН, раніше Іван Семиліт, синоптик Відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру зазначив, що 1 січня в цілому в Україні переважатиме погода без опадів, утім очікується відчутне зниження температури.

Упродовж 2-3 січня в західних, північних та північно-східних областях часом сніжитиме. Вдень 3 січня на заході та півночі - невеликий, а в Карпатському регіоні - помірний мокрий сніг та дощ. На решті території буде переважно без опадів.

Додамо, що за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, мороз в Україні триматиметься перші дні січня, а потім повітря почне теплішати. Морози слабшатимуть приблизно із 3 січня.

