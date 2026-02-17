В Угорщині завершено експлуатацію гелікоптерів Мі-24: що відомо про їхню подальшу долю

Відомо, що останній політ цих гелікоптерів в Угорщині відбувся 4 лютого 2026 року.

На початку лютого 2026 року Угорщина без офіційних оголошень завершила експлуатацію ударних гелікоптерів Мі-24, повідомляє Portal Militarny.

Вказується, що останній політ відбувся 4 лютого, а вже наступного дня термін дії документів про льотну придатність останнього борта вичерпався.

Історія цих гелікоптерів в Угорщині розпочалася у 1978 році, коли з СРСР прибули перші чотири машини версії Mi-24Д із загальної партії у 30 одиниць. З часом авіапарк поповнився вдосконаленими Mі-24В, а у 1995 році країна отримала безкоштовно від Німеччини вживані гелікоптери колишньої армії НДР.

Зазначається, що хоч Угорщина й отримала значну кількість техніки, економічні труднощі та скорочення війська постійно зменшували кількість активних бортів.

Примітно, що після кількарічної перерви у польотах, у 2018–2019 роках вісім гелікоптерів пройшли капітальний ремонт на російському заводі у Санкт-Петербурзі. Зокрема, було оновлено двигуни ТВ-3-117, а кабіни адаптували під окуляри нічного бачення. Додається, що саме тоді угорські машини отримали своє характерне графітово-чорне забарвлення.

В статті йдеться, що в останній період служби бойова цінність цих гелікоптерів була мінімальною. В Угорщини не було запасів керованих протитанкових ракет 9М114, а термін зберігання некерованих ракет С-5 та С-8 давно минув.

Видання поділилося, що через ризик аварій їх навіть не використовували для навчань, тому єдиним доступним озброєнням залишалися 30-мм гармати версії Mі-24П.

Відомо, що наразі усі гелікоптери відбуксирували на місця зберігання аеродрому Szolnok. Там вони чекатимуть на остаточне рішення щодо своєї долі. Їх замінили легкі ударні гелікоптери Airbus H145M, 20 одиниць яких Угорщина отримала протягом 2019–2021 років.

Гелікоптер Мі-24: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна створила свою версію Мі-24РХР, яка відрізняється від оригінальної. Військовий портал наводить дані, що станом на лютий 2022 року українська армія мала близько 34 Мі-24 в робочому стані, з яких 2 серії Мі-24РХР. Гелікоптер Hind-G1 використовували під час Чорнобильської катастрофи в 1986 році для вимірювання рівня радіації. Проте, ймовірно, через забруднення радіацією такі екземпляри були виведені з експлуатації. Загальний парк гелікоптерів складав близько 100 одиниць, більшість з них були транспортними Мі-8 серії Hip. За підтвердженою інформацією, Україна втратила щонайменше 11 Мі-24.

Також ми писали, що українська розвідка повідомляла, що в ніч з 9 на 10 листопада 2025 року на аеродромі "Клін-5" у Московській області було знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24. Відомо, що згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ. В повідомленні ГУР України вказувалося, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, Росію чекає справедливе покарання.

