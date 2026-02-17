У 'ПриватБанку' подорожчала валюта: курс долара і євро на вівторок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 17 лютого, подорожчав на 10 копійок і становить 43,39 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 10 копійок і становить 51,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,79 гривні, а євро - за курсом 50,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок зріс на 19 копійок і складає 43,48 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився незмінним і складає 51,55 гривні.

Національний банк України встановив на 17 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,17 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок.

Щодо євро гривня також послабила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,16 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 5 копійок і становить 43,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,95 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні також зріс на 15 копійок і складає 51,65 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,90 гривні за євро.

