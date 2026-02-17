Справа 'Мідас': стало відомо, яку заставу САП проситиме для ексміністра Галущенка

Сума застави за колишнього міністра енергетики може становити 425 млн гривень.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть суд про обрання ексміністру енергетики Герману Галущенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це у коментарі УНІАН повідомила прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"Прокурор САП подав до суду клопотання про застосування до колишнього міністра енергетики запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425 мільйонів гривень застави", - сказала вона.

Зазначимо, що затриманому раніше ексміністру Герману Галущенку оголосили підозру у рамках резонансного провадження "Мідас".

Ексміністр Герман Галущенко фігурує у справі щодо відмивання коштів злочинним шляхом в енергетичній сфері. НАБУ та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили аудіозаписи розмов фігурантів схеми з масштабного розкрадання коштів у АТ "Енергоатом", серед яких, ймовірно, був і Галущенко, коли обіймав посаду міністра енергетики.

Проте у липні 2025 року Галущенка призначили на посаду міністра юстиції. А вже в листопаді минулого року Кабінет міністрів відсторонив його від виконання обовʼязків міністра юстиції.

15 лютого 2026 року детективи НАБУ затримали Галущенка при спробі покинути територію України. Колишній міністр енергетики намагався виїхати за межі України на поїзді Київ-Варшава.

