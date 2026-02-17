Долар і євро подорожчали: свіжий курс валют в банках та обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 42,95 грн, а євро – 50,90 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 17 лютого, зріс на 5 копійок і становить 43,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,95 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також зріс на 15 копійок і складає 51,65 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,90 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,25 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,50 грн/євро, а курс продажу - 51,35 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 17 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,17 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок.

Щодо євро гривня також послабила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,16 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що попри ситуацію в світі, передумов для різких стрибків курсу валют в Україні поки що немає. За його прогнозом, з 16 по 22 лютого курс долара в Україні буде знаходитися в межах 42,75-43,25 гривні на міжбанку і 42,5-43,5 гривні на готівковому ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: