'Мерзенний тип, який лається матом': аналітик Sky News про главу делегації РФ у Женеві

Аналітик зазначає, що глава російської військової розвідки Ігор Костюков міг би досягти прогресу з представником України Кирилом Будановим.

Російську делегацію на переговорах у Женеві очолив помічник президента Володимир Мединський, який раніше використовував заяви про історію як привід для російського вторгнення в Україну.

На думку аналітика Sky News Майкла Кларке, рішення Росії повернути Мединського до складу делегації свідчить про те, що Путін "не хоче нічого домогтися" на сьогоднішніх мирних переговорах.

Кларке називає Мединського "мерзенним типом", у якого "божевільне уявлення про російську історію", і він любить "читати всім лекції" на цю тему.

"Він лається матом, дратує людей, злить їх. Він фактично нападає на них особисто, тому що його мета – змусити їх піти і сказати, що переговори провалилися, тому що вони самі від них відмовилися... Він дійсно мерзенний тип, і той факт, що вони відправляють Мединського, вказує на те, що вони не хочуть нічого досягти", - вважає Кларке.

На противагу цьому, за його словами, глава російської військової розвідки Ігор Костюков "знає всі деталі" і міг би домогтися прогресу з представником України Кирилом Будановим, тому що вони "старі суперники".

"Вони б убили один одного, якби могли, але вони виконують одну і ту ж роботу", - говорить він.

Переговори в Женеві

Тристоронні переговори України, Росії та США пройдуть в Женеві 17-18 лютого. Від американської сторони участь в них візьмуть посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Російські ЗМІ писали, що на переговорах у Женеві нібито буде обговорюватися енергетичне перемир'я. Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на переговорах коло питань буде ширшим, ніж в Абу-Дабі. За його словами, будуть говорити і про території.

Водночас аналітики відзначають, що сторони залишаються далекими від компромісу з двох ключових питань: долі контрольованих Україною територій на сході, на які претендує Росія, а також західних гарантій безпеки для України після завершення війни.

