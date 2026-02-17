В Україні стрімко розкуповують авто з Китаю: одна модель користується шаленою популярністю

BYD Leopard 3 впевнено крокує до того, щоб стати справжнім бестселлером українського авторинку.

Минулого місяця українці придбали майже 1,4 тисячі легкових автомобілів, імпортованих із Китаю, що на 71% перевищує показник січня 2025 року.

Портал "‎УкрАвтопром"‎ пише, що з цього обсягу 1216 одиниць становили нові авто (+80%), тоді як решта припала на вживані (+25%).

Переважна частка легкових авто, імпортованих з Китаю, припала на електромобілі – 78%. Для порівняння у січні 2025 року їхня частка становила 82%.

Електричний BYD Leopard 3 впевнено крокує до звання бестселлера вітчизняного авторинку. Українці цінують автомобіль завдяки поєднанню сміливого дизайну, передових технологій, потужності та доступної ціни.

ТОП-5 нових легковиків з Китаю:

BYD Leopard 3 – 169 одиниць;

BYD Sea Lion 06 – 110;

Volkswagen ID. UNYX – 96;

Zeekr 001 – 77;

BYD Song Plus – 73.

ТОП-5 вживаних легковиків з Китаю:

Zeekr 001 – 16 одиниць;

BYD Song L – 16;

BYD Song Plus – 14;

Buick Envision – 13;

BYD Yuan Plus – 9.

Експерти Інституту досліджень авторинку повідомили, що у січні 2026 року на внутрішньому ринку України уклали 3553 угоди купівлі-продажу вживаних електромобілів. Порівняно з груднем показник знизився на 17%, однак у річному вимірі зафіксовано суттєве зростання.

Крім того, минулого місяця автопарк України поповнився 2336 гібридними легковими автомобілями (HEV та PHEV), що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка нових легкових автомобілів у загальній кількості гібридів становила 52%.

