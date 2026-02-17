Україна використовує технологію часів Французької революції для ударів по Росії, - WSJ

Аеростати практично непомітні на радарах і ширяють високо над лініями РЕБ, які виводять з ладу інші літальні апарати.

Військова технологія часів Французької революції – повітряні кулі – все активніше повертається на сучасне поле бою. Як пише The Wall Street Journal, українські Збройні сили успішно використовують їх для нанесення ударів вглиб Росії, а також для розвідки, транспортування і як приманку.

Повітряні кулі можуть вести розвідку і транспортувати корисні навантаження. Вони практично непомітні на радарах і ширяють високо над лініями радіоелектронної боротьби, які виводять з ладу інші літальні апарати. Вони також можуть нести зброю, включаючи ударні дрони-камікадзе, на тисячі кілометрів, щоб вражати віддалені цілі.

"Київ, відчуваючи брак фінансування і доступу до достатньої кількості сучасної зброї, звернувся до повітряних куль як до недорогого запасного варіанту, що має асиметричну перевагу у вигляді місцевих вітрових потоків", - зазначає видання.

Повітряні кулі для далекобійних ударів

За словами джерел, Україна почала використовувати повітряні кулі незабаром після вторгнення Росії, щоб скидати бомби або гранати і виснажувати російську оборону, перевозячи вантажі, які на радарах виглядали як бойові літаки. У 2024 році Україна почала використовувати повітряні кулі, часто від американських постачальників, як систему доставки невеликих камікадзе-зброї, які самостійно летять до точної цілі.

Як повідомили джерела, знайомі з ситуацією, таке поєднання дій надавало можливість наносити удари вглиб російської території – по нафтових родовищах і нафтопереробних заводах, судноплавних терміналах і залізницях – і послаблювати російську економіку:

"Минулого року українські сили використовували повітряні кулі для атак на російські нафтопереробні заводи, а також на Москву і Рязань. За словами джерел, повітряні кулі також використовувалися для доставки ударних безпілотників до Москви в грудні".

Сприятливі погодні умови

Повітряні кулі залежать від вітру. В Україні переважають вітри, що дмуть на схід, а це означає, що аеростати природним чином пливуть у бік Росії.

Оператори кажуть, що поєднання ШІ з більш точними даними прогнозу погоди дозволило з більшою точністю вражати віддалені цілі. Аеростати піднімаються і опускаються, використовуючи вентиляційні отвори або пропелери, щоб знайти відповідні потоки повітря. Ендрю Еванс, директор зі стратегії та трансформації розвідувального підрозділу армії США, зазначив, що збити повітряну кулю, яка коштує всього кілька сотень доларів, може обійтися противнику в мільйони доларів.

Сучасні технології

Сьогоднішні висотні повітряні кулі можуть складатися до розмірів рюкзака, оснащені легкими камерами та іншими датчиками, а також живляться від сонця, використовуючи матеріали, що поглинають сонячні промені, або невеликі сонячні панелі. Вони можуть автономно коригувати курс, а оператори можуть запускати оновлення програмного забезпечення для зміни місії кулі.

Компанія Planetfall, що базується у Великобританії та Німеччині, розробила ударні дрони, які скидаються з її повітряних куль на висоту 19 миль, де низькі температури і розріджене повітря завдають серйозної шкоди звичайним дронам. Після скидання безпілотні літальні апарати можуть вразити ціль майже вертикально, що робить їх практично неможливими для перехоплення, а додатковою перевагою є відсутність радіоконтакту або теплової сигнатури від двигуна, які могли б видати їх, сказав засновник компанії Віктор Фрейхерр фон Зюссінд. Компанія має контракти на дослідження і розробки з британськими збройними силами, а Україна вже використовує її системи.

